شكرا لقرائتكم تعليقاً على وقف مذيعة مصرية.. طليقها يغني: أنا مش شمتان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - علق المطرب المصري الشاب، محمد رشاد، على أزمة طليقته المذيعة مي حلمي وقرار منعها من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.

ونشر فيديو علي صفحته في "فيسبوك" وهو يغني جزءاً من أغنيته الشهيرة، قائلاً "أنا مش شمتان لكن من حقي إني أفرح إنك زعلان، أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان، بتحس وليك قلب يحاسبك.. ترجع ندمان"، وهو ما اعتبره البعض أنها رسالة مبطنة لمي حلمي.

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كما كتب منشوراً آخر، وقال "كم هي جميلة مرحلة النضج، عندما لا يهمك الرد المتأخر، ولا يهمك معرفة أي شيء عن أي شخص".

وأضاف "ولا يأتيك الفضول لكي تعرف شيئا لا يخصك، تصل للاكتفاء بنفسك وعائلتك وعملك وأصدقائك، ولا تشعر بحاجتك للتبرير ولا تنتظر أعذاراً ولا أي شيء آخر".

في المقابل قامت مي حلمي بالرد عبر "ستوري إنستغرام"، وكتبت "زانق نفسك في أي حاجة.. خوديني معاكي لا أموت نفسي"، وهو ما اعتبره البعض رداً على رشاد الذي انفصل عنها في أغسطس 2020، بعد زواج لم يدم أكثر من عام.

هذا وكانت نقابة الإعلاميين في مصر، أصدرت أمس الأحد، قرارا بمنع ظهور المذيعة مي حلمي مقدمة برنامج الحكم على فضائية "الحدث اليوم"، على أي وسيلة إعلامية داخل مصر لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

كما أوقفت القناة المذيعة، وأحالتها للتحقيق بسبب ما بدر منها تجاه لاعب نادي الزمالك السابق أحمد صالح، خلال حلقة أذيعت مساء السبت.

انسحاب.. وطريقة "مستفزة"

وكان نجم الزمالك السابق والمدرب المساعد السابق بنادي سموحة، انسحب من البرنامج اعتراضا على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد القلعة البيضاء مع أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة المصري.

فيما انتشر المقطع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وقوبل باستياء شديد من معاملة المذيعة وطريقتها "المستفزة" تجاه ضيفها.