الخميس والجمعة.. هند صبري ضيفة برنامج "السيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني، الفنانة التونسية هند صبري، في برنامجها "السيرة"، يومي الخميس والجمعة على شاشة "Dmc"، في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

ونشرت وفاء الكيلاني صورًا من كواليس الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "النجمة هند صبري في السيرة، الخميس والجمعة بتوقيت القاهرة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند صبري مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، والذي عرض في رمضان الماضي.

"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن بطولة النجوم: أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، نضال الشافعي، ندى موسى، مايان السيد، خالد أنور، ومن إنتاج شركة "سينرجي".