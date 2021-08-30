فيديو| أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته "ليلى": "بحبك حب مش هاقدر أوصفه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته ليلى، الموافق اليوم 30 أغسطس.

ونشر "زاهر" عدة صور مجمعه في مقطع فيديو ومزجه بأغنية "ليلى" للمطرب محمد حماقي.

وعلق أحمد زاهر: "ليلى أحلى وأجمل وأغلى اسم في الوجود، ليلى أكتر اسم أتذكر في الشعر العربي، أكتر اسم اتغناله بكل لغات العالم أكتر اسم مميز وبالذات عندي أنا، اسم أمي واسم بنتي القمر، كل سنة وإنتِ طيبه يا أجمل وأحلى وأحن وأطيب وألذ ليلى في الدنيا".

وتابع: " بحبك حب مش هاقدر أوصفه ربنا يخليكي ليا ويوفقك في حياتك وتبقي سعيدة ومبسوطة وتفضلي ناجحة ومكسرة الدنيا أكتر مانتي مكسراها وتفضل ضحكتك الجميلة على وشك اللي مهما كنت مخنوق أو متضايق بنسى كل حاجة لما بشوفها عقبال مليون سنة يا حبيبتي بحبك يا لولي".

ومن ناحية أخرى يشارك أحمد زاهر في حدوتة "كدبة كبيرة" ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب"، وتناقش الحدوتة تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين، وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وغيرهم يعتبرونها العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

جدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.