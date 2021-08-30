فيديو.. محمد رمضان يزور مرفأ بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من زيارته لمرفأ بيروت، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق محمد رمضان على الفيديو: "تجتمع الأيادي لإعادة بناء الوطن، وتجتمع لتخفيف الألم، اللهم احفظ الوطن العربي".

وظهر "رمضان" في الفيديو وهو يقف وسط حطام المرفأ، كما أضاف للفيديو عدة مشاهد لحادث الإنفجار الذي وقع منذ عام.

وعلى جانب آخر، طرح محمد رمضان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "على الله" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، تارا عماد، هبة مجدي، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، وهو من إخراج محمد سلامة.