إليسا تحتفل باليوم العالمي للمفقودين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا باليوم العالمي للمفقودين، الموافق اليوم 30 أغسطس

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "تخيلوا إنه الحرب خلصت من ٣٠ سنة وفي ناس بعدها حياتن معلقة على خبر.. مفقودين بالآلاف منتذكرن اليوم باليوم العالمي للمفقودين، ومنصلي يرجعو لأهلن بخير أو بمجرد خبر، تا ينطوي هالجرح الموجع".

وتعتبر إليسا من أكثر الفنانات تفاعلا مع الأحداث الراهنة حول العالم، كما عرفت بتغريداتها المناهضة للحكومة اللبنانية وتأييدها لمظاهرات لبنان منذ عامين.

الجدير بالذكر أن إليسا، أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي، حفلا غنائيا بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان اللبناني وائل كفوري.