الإعلان عن القائمة الكاملة لأبطال فيلم "الباب الأخضر" للكاتب أسامة أنور عكاشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انطلق أمس الأحد تصوير أولى مشاهد فيلم "الباب الأخضر" إحدى روائع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، بحضور معظم أبطال العمل واستمر التصوير حتى صباح اليوم.

وجمعت المشاهد الأولى داخل ديكور استوديوهات جهاز السينما، كلا من إياد نصار، وسهر الصايغ، و حمزة العيلي، و عابد عناني، و إسلام حافظ، و نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020.

كما قررت الشركة المنتجة مع انطلاق أولى مشاهد العمل، بعد حالة التكتم الشديد، الإعلان عن كوكبة النجوم المشاركين بالفيلم، وهم خالد الصاوي، و إياد نصار، و سهر الصايغ، و محمود عبد المغني، وأحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، ورشدي الشامي، و حمزة العيلي، و عابد عناني، وإسلام حافظ، نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور.

فيلم"الباب الأخضر"، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق تحت أي ظروف مهما كانت، سيناريو وحوار إسامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، إخراج رؤوف عبد العزيز.