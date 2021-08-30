مَن هي مي حلمي ولماذا تتصدر "التريند" في مصر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضع الإعلامية مي حلمي متابعيها في حيرة كبيرة؛ فهي الجميلة التي فشلت في الزواج والفنانة التي تركت آلة الكمان وأمسكت بالميكرفون والمذيعة التي تتشاجر مع الرياضيين خارج البساط الأخضر.

وتصدر اسم مي حلمي محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد صدور قرار بإيقاف برنامجها "الحكم" على قناة "الحدث اليوم" وإحالتها للتحقيق.

مي حلمي تتصدر التريند

وجاء القرار بسبب تعامل مي حلمي مع أحمد صالح، لاعب نادي الزمالك السابق، بشكل غير لائق أثناء استضافتها له في البرنامج، الأمر الذي دفع عدد كبير من الجمهور والمشاهير للهجوم عليها وانتقاد طريقتها في إدارة الحوار.



الأزمة الأخيرة وضعت مي حلمي في مرمى الانتقاد واتهمها قطاع عريض من الجمهور بالغرور والتعالي على الضيوف، وتساءلوا لماذا تتعمد صاحبة الملامح الناعمة صناعة أزمات صاخبة؟.





بدايات مي حلمي

ولدت مي حلمي في حي المعادي، جنوب القاهرة، في 18 فبراير/شباط سنة 1990، وسط أسرة ميسورة الحال، وشهدت خطواتها الأولي حالة من الارتباك، إذ تحمّست للتمثيل تارة، وللعمل في مجال السياحة تارة أخرى، لذا درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، تم درست الإرشاد السياحي.





عقب تخرجها عملت في قطاع السياحة حوالي 5 سنوات، ثم انسحبت من هذا المجال، وراحت تبحث عن حلم العمل بالإذاعة، وبالفعل قدّمت العديد من البرامج عبر أثير الإذاعة منها "حلمي مع مي حلمي.. أوسكار الأغنية الشعبية"، عبر إذاعة "شعبي إف إم" وعلى راديو "9090" تألقت ببرنامج "ما تسمعش وبس".





سطوع مي حلمي

تمتلك مي حلمي مواهب متعددة، فهمي تجيد التمثيل والغناء والعزف على الكمان، وبعد تألقها في البرامج الإذاعية، انهالت عليها العروض للمشاركة في أعمال درامية، لكنها رفضت بحجة أنها لم تجد الدور المناسب، وأنها ترى نفسها في دور الإعلامية.

وبناء على ذلك قررت تقديم برامج تليفزيونية، وفضّلت أن تناقش قضايا رياضية، وجاءت إطلالتها الأولى من خلال قناة "النهار رياضة" ثم انتقلت لقناة "أون سبورت" وبعدها عملت في قناة "الحدث اليوم" وتخصصت في مناقشة القضايا الرياضية الساخنة.





أزمات مي حلمي

تمنّت مي حلمي تكوين بيت وعائلة وأحبت المطرب محمد رشاد وتطور الأمر للزواج، وبدلاً من الفرح والسعادة حصدت التعاسة، إذ فوجئ متابعوها بظهورها في أحد المستشفيات وهي ترتدي فستان الزفاف وتبين أن خلافاً كبيراً دب بين أسرتها وعائلة زوجها حول قائمة المنقولات وعلى أثر ذلك تم إلغاء الزفاف.





بعد فترة قصيرة تزوّجت مي حلمي من محمد رشاد وتم الزفاف بعيداً عن الأضواء، ولكن هذا المشروع لم يستمر طويلاً وحدث الانفصال سريعاً، وتردد وقتها أن مي حلمي تتعالي على عائلة محمد رشاد، وهذا الأمر جعل استمرار الزواج مستحيلاً.

رفضت مي هذا الاتهام واتهمت محمد رشاد بالخيانة عبر حسابها على أنستقرام، إلا أن رشاد اكتفى بقوله "إن الله حليم ستار، وإذا بليتم فاستتروا.. والسكوت مش ضعف ولكن اتقى شر الحليم إذا غضب".

عمليات تجميل مي حلمي





وأثارت مي اهتمام الجمهور بسبب شائعة إجرائها "عمليات تجميل"، إذ تحدثت معها المخرجة إيناس الدغيدي خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" في رمضان 2020 حول هذا الأمر.

وردت المذيعة الشابة حينها بأنها "صغيرة وابنة الثلاثين عاماً ولا تحتاج للتجميل وإنها حتى اللحظة لم تفعل أي شيء سوى نفخ شفتيها".