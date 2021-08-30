وفاة الممثل التلفزيوني الأميركي إيد آزنر عن 91 عاما

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





واشنطن: توفي الممثل التلفزيوني الأميركي إيد آزنز الحائز سبع جوائز "إيمي" عن 91 عاماً، على ما أعلنت عائلته الأحد.

وكتبت عائلته على حسابه في "تويتر"، "يؤسفنا أن نعلن لكم وفاة ربّ عائلتنا العزيز هذا الصباح هانئاً. وتعجز الكلمات عن وصف الحزن الذي يعترينا".

وأوضح وكيل أعمال الممثل أن الأخير توفّي وفاة طبيعية.

وحقّق آزنر الشهرة بفضل دور لو غرانت، مدير قاعة تحرير نشرة إخبارية، في "ذي ماري تايلر مور شو"، وهو مسلسل عُرض من 1970 إلى 1977 قبل أن يعرض لاحقاً عمل مشتقّ منه يتمحور على شخصية غرانت.

ونال ثلاث من جوائز "إيمي" السبع التي حازها، عن دوره هذا. وهو أحد الممثلين الاثنين اللذين حصدا جائزتي "إيمي" لأفضل ممثل في عمل درامي وأفضل ممثل في عمل كوميدي عن الدور عينه في عملين مختلفين.

واستقطب آزنر جيلاً جديداً من المعجبين بفضل مشاركته في فيلم التحريك "آب" سنة 2009 الذي رشّح لجائزة "أوسكار" أفضل فيلم رسوم متحركة.

وهو أدّى فيه دور رجل قاس لكن طيّب القلب، معيرا صوته للأرمل كارل الذي يربط آلاف البالونات حول بيته ويطير به إلى جنوب أميركا، تلبية لرغبة زوجته الراحلة.

ولد إدوارد آزنر في مدينة كنساس سيتي بولاية ميزوري في 15 نوفمبر 1929. وهو كان أصغر أبناء عائلة تضمّ خمسة أولاد. وعمل في صحيفة مدرسته ومارس هواية كرة القدم.

وعمل لاحقا في معمل لتجميع قطع السيارات ثمّ خدم في صفوف الجيش قبل أن يخوض غمار التمثيل.

وشارك في سلسلة من المسرحيات والأعمال التلفزيونية قبل أن يحقّق الشهرة بفضل "ذي ماري تايلر مور شوو".

وعُرف بمواقفه الليبيرالية وشارك في تظاهرات دعما للاتحادات النقابية وتنديدا بحكم الإعدام. وامضى ولايتين على رأس جمعية الممثلين التلفزيونيين.