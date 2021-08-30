شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدي يعلن وفاة والدة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموزع والمطرب نادر حمدي وفاة والدة زوجته صباح أمس الأحد، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة زوجتي صباح أمس.. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويعفو عنها وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".



نادرحمدي

من ناحية أخري كان كشف الهضبة عمرو دياب عن آخر استعداداته لعمل فني جديد له يجمعه مع الملحن والموزع نادر حمدي، وشارك جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له من الاستوديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "نطبخ شيء ما"، ليرد عليه عدد كبير من معجبيه مؤكدين انتظارهم لكل جديد منه وخاصة ما يجمعه مع نادر حمدي بعد النجاحات السابقة لهما في ألبوم الهضبة الأخير.

وكان قال نادر حمدى أثناء استضافته مع فريق واما ببرنامج "سهرانين" والذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On: مثلت العديد من الأدوار عندما كان عمرى عامين، ووقفت أمام العديد من الفنانين، مثل عبد المنعم إبراهيم وعبد المنعم مدبولي ومحمود المليجى، ولكن لم يستهوينى التمثيل وأحببت مجال الموسيقى.

واحتفل الموزع الموسيقى نادر حمدى بحفل زفافه على سارة حسنى بأحد فنادق مصر الجديدة، يوم السبت 16 يناير الماضي وحرص عدد كبير من الموسيقيين والمطربين مشاركة نادر حمدى فى الاحتفال بزفافه.