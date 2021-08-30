شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تشارك جمهورها بصورة من طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة نيللى كريم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، صورة لها من طفولتها، حيث لم يتخلف شكلها كثيرًا عن الآن.

وظهرت الفنانة نيللى كريم في الصورة التي شاركتها عبر إنستجرام وهى لا تزال بضفائر وتمتلك نفس الملامح التي تظهر بها الآن، وحازت الصورة على إعجاب المتابعين لها ولاقت الكثير من التعليقات.



نيللى كريم

في سياق آخر، عادت نيللى كريم من إجازة شهر العسل في نيويورك، لكنها لم تنهِ إجازتها، حيث تستكمل نيللى شهر العسل برفقة زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور في الساحل الشمالي، وظهرت نيللي في أكثر من صورة برفقة أصدقائها المقربين وزوجها في عدد من السهرات، كما رقصا الثنائي علي أغنية "مبروك" لرامي عياش، في حين اطلت نيللى صباح اليوم بصورة علي متابعيها وسط البحر والشمس.



نيللى

وكانت النجمة نيللي كريم قد ظهرت في صور جديدة مع زوجها نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، بصحبة عدد من أصدقائهما، أثناء قضائهما لشهر العسل في نيويورك، يتجولان في شوارع نيويورك ونالت الصور إعجاب العديد من الجمهور فور قيام عاشور بنشرها عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "إنستجرام".

وكشفت الفنانة نيللى كريم، عن أن "دبل" زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، تم تصنيعهما خصيصا لهما، على يد شخص متخصص فى تصميم المجوهرات فى مدينة نيويورك الأمريكية.