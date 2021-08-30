نقابة الممثلين تصدر بيانا بشأن واقعة "تغريدة" منسوبة للفنان أسامة عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تستنكر فيه ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغريدة منسوبة للفنان الكبير أسامة عباس جاء فيها: "لو المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعايز أشتغل".

وجاء في البيان: "تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان الكبير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل".

وتابع البيان: "وفيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي يخص الفنان القدير، فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، فإن النقابة لن تسمح أبدا بأن يمر هذا السلوك الخاطئ دون محاسبة".

واختتم البيان: "كما تؤكد النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها".