نجل أسامة عباس يكشف لمصراوي حقيقة "تغريدة": "أنا عايش وعايز أشتغل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفى أحمد نجل الفنان الكبير أسامة عباس، التغريدة التي تم تداولها اليوم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، المنسوبة لوالده

وقال "عباس" لمصراوي: "فوجئنا باتصالات كثيرة، ما أزعج والدي الذي يتواجد حاليا بالساحل الشمالي،".

وتابع: "والدي ابتعد بمحض إرادته منذ أعوام عن الفن، وهو لا يمتلك أي حساب على موقع تويتر، ورصيد والدي الفني كبير ومشرف".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تغريدة منسوبة للفنان الكبير، جاء فيها: "لو المنتجين مش معتبريني عايش، فأنا عايش وعايز أشتغل".

الفنان أسامة عباس له عدد كبير من الأعمال الناجحة أبرزها: "رأفت الهجان، دموع في عيون وقحة، الحفيد، الناس في كفر عسكر، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، أبنائي الأعزاء شكرا" وغيرها من الأعمال