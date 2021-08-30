شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن عن تفاصيل وشروط جائزة التأليف المسرحي بدورته السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن تفاصيل وشروط جائزة المسرح الشبابي في التأليف المسرحي بالدورة السادسة، والمهداة هذا العام للكاتب الكبير الراحل لينين الرملي .

وقال رئيس المهرجان : هذه المسابقة تأتي في نسختها الخامسة ضمن فعاليات الدورة السادسة تأكيدا وتشجيعا لحركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية ، فالمهرجان يسعى لدعم الطاقات الشبابية الصاعدة وحثها على كتابة الدراما المسرحية في النصوص الطويلة والقصيرة والمونودراما ، وإهداء المسابقة واطلاقها هذا العام باسم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي ؛ لكونه رمزا من رموز الكتابة المسرحية العربية ولإخلاصه الدائم وحبه لفن المسرح ، فهو نموذجا للكاتب المسرحي المثقف والإنسان المصرى الذى حقق ذاته فى تخصصه، وصنع مدرسة وعالم خاص به في المسرح .

أما عن تفاصيل المسابقة وشروطها فقالت الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان : المسابقة تشمل النص المسرحي الطويل والقصير و المونودراما ) ولا تقبل النصوص المعدة عن أصول مسرحية أو غير مسرحية و ذلك حرصا وبحثا عن الكاتب الدرامي المسرحي الشاب .

وأضافت: يتم فتح باب التقديم بالنصوص إعتبارا من غدا الثلاثاء 31 أغسطس 2021 إلى يوم الخميس 30 سبتمبر 2021 ولن تلقى أمانة الجائزة أي اعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك ، والمسابقة مفتوحه أمام كتاب المسرح المصريين ، وأيضا كتاب المسرح في جميع البلاد العربية ، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة ، وسيتم استضافة الفائزين بالجوائز الثلاثة لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن الفعاليات بالدورة السادسة.

ومن الشروط المهمة أيضا : ألا يزيد عمر المتسابق في شهر نوفمبر 2021 عن ( 40 ) سنة ، ويفضل أن تكون النصوص بالعربية الفصحى ، ويتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة ، ولا يسمح بالمشاركة لنفس الكاتب لأكثر من فرع ، وترسل النصوص مع نبذة عن السيرة الذاتية للكاتب ، صورتين شخصيتين بجودة عالية ، صورة من جواز السفر ، وتليفونه المحمول لسهولة التواصل معه بالإضافة إلى قرار موقع من المتقدم للجائزة بملكيته للنص المسرحي ، وسيتم إلغاء الجائزة إن ثبت أن النص منتحل أو مسروق وستتخذ كافة الإجراءات القانونية من قبل إدارة المهرجان تجاه من يثبت عليه ذلك ، وعليه وحده تقع كافة المسئوليات الجنائية والأدبية ، ترسل كل هذه الطلبات على إيميل المهرجان التالي : [email protected]

سيتم فرز وتحكيم النصوص المقدمة من قبل لجنة علمية متخصصة يتم تشكيلها من قبل إدارة المهرجان ، وستبدأ اللجنة عملها بمجرد قفل باب التقديم ، والنصوص المقدمة للجائزة لا ترد لأصحابها ولا يجوز الطعن على قرارات لجنة التحكيم بأى شكل من الأشكال فهى قرارات نهائية وملزمة ، ومن أهم شروط المسابقة أيضا : ألا يكون النص المقدم قد نشر في أية مطبوعة ورقية أو على المواقع الإلكترونية ، أو قدم مسرحيا في أية جهة كانت ، بما فيها فرق الهواة ، وألا يكون قد شارك في مسابقة أخرى مهما كان مستواها العلمى والفكرى ، وللاطلاع علي تفاصيل اكثر الذهاب للموقع الرسمي للمهرجان وعلى منصاته على السوشيال ميديا .

يتم نشر النصوص الفائزة في كتاب وذلك لإتاحتها للمخرجين والممثلين ودارسي المسرح ، وذلك مع تقديم نقدي وتحليلي لتلك النصوص الفائزة ، كما سيتم استضافة الفائزين بالجوائز الثلاثة لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن فعاليات الدورة السادسة ، وسيقام مؤتمر صحفي خلال فعاليات المهرجان للتعريف بكتاب النصوص الفائزة وإلقاء الضوء على منجزهم الإبداعي .

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ستعقد دورته السادسة في الفترة من 06 – 11 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، والمهرجان يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي.