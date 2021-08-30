أول تعليق من نادر حمدي بعد وفاة والدة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان والموزع نادر حمدي صورة لوالدة زوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وفي أول تعليق لحمدي على رحيل "حماته"، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت الي رحمة الله والدة زوجتي صباح أمس، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويعفو عنها وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، نسألكم الدعاء و قراءة الفاتحة".

من ناحية أخرى احتفل المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، السبت 16 يناير، بحفل زفافه على المنتجة سارة حسني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.