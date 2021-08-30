أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز على شائعة وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز على ما تداولته بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الدقائق الماضية حول وفاة شقيقته.

وكتب وائل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك: "حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان".

وأثار الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الجدل من جديد، بنشره جزء من أغنية "لو هتسيب"، وذلك بعد ساعات من نفي الفنان أحمد العوضي طلاق "ياسمين".

ونشر "وائل" أغنية "لو هتسيب" للمطرب محمد حماقي، بصورة تجمعه بشقيقته عبر خاصية "استوري" حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

ونفى الفنان أحمد العوضي، ما تداوله أحد المواقع، حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وسافرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ أيام، لأحد المستشفيات بمدينة جنيف السويسرية؛ لاستكمال رحلتها العلاجية، دون أن يرافقها زوجها الفنان أحمد العوضي.