"ليه بتغيبي كدا".. الجمهور يعلق على صورة نشرتها مي عز الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصورة وهي تحمل "قط"، وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي :"وحشتيني، وحشتينا جدا جدا، كفاية تغيبي، أخيرًا ظهرتي ليه بتغيبي كدا، حياتي وقلبي أنتي وحشتينا جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، مسلسل "خيط حرير"، والذي عُرض نهاية العام 2020.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.