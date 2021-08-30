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تمهيدا لانتقاله إلى مانشستر يونايتد.. رونالدو يكمل الفحوصات الطبية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

النجم البرتغالي

أفادت شبكة “سكاي سبورتس”، الاثنين، أن كريستيانو رونالدو أنهى فحصه الطبي في لشبونة قبل عودته إلى مانشستر يونايتد، ووافق على الشروط الشخصية لعقد لمدة عامين مع النادي الإنجليزي.

وقال يونايتد، الأسبوع الماضي، إنه اتفق على صفقة لإعادة توقيع رونالدو من يوفنتوس، لكن الانتقال لا يزال خاضعًا للشروط الشخصية والطبية.

وذكرت “سكاي” أن الرسوم المتفق عليها للبرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا كانت نحو 15 مليون يورو (17.70 مليون دولار) بالإضافة إلى ثمانية ملايين يورو أخرى في شكل إضافات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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