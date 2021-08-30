تمهيدا لانتقاله إلى مانشستر يونايتد.. رونالدو يكمل الفحوصات الطبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت شبكة “سكاي سبورتس”، الاثنين، أن كريستيانو رونالدو أنهى فحصه الطبي في لشبونة قبل عودته إلى مانشستر يونايتد، ووافق على الشروط الشخصية لعقد لمدة عامين مع النادي الإنجليزي.

وقال يونايتد، الأسبوع الماضي، إنه اتفق على صفقة لإعادة توقيع رونالدو من يوفنتوس، لكن الانتقال لا يزال خاضعًا للشروط الشخصية والطبية.

وذكرت “سكاي” أن الرسوم المتفق عليها للبرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا كانت نحو 15 مليون يورو (17.70 مليون دولار) بالإضافة إلى ثمانية ملايين يورو أخرى في شكل إضافات.