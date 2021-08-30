خبر سار من أصالة إلى جمهورها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 1:28 مساءً

زفّت الفنانة السورية أصالة نصري خبراً ساراً لجمهورها عبر “إنستغرام”.

وفي التفاصيل، فقد نشرت أصالة نصري صورة لها وأرفقتها بتعليق كشفت من خلاله عن قرار جديد اتخذته يتعلّق بحفلاتها.

وكتبت أصالة: “قرّرتلكم قرار رح تفرحوا فيه كتير ألا وهو.. أوّلاً رح خليكم تختاروا معي أغاني حفلاتي بشرط كلّ واحد بيقدر يختار أغنية وحدة بسّ وبعدين بنرتّب الأغاني سوا حسب اللي انطلبت أكتر وأكيد فيه أغاني لازم تتغنّى بكلّ الحفلات لأنها برواز صورتي..”.

وأضافت أصالة نصري موضحة: “إختياراتكم رح تكون تقريباً على الأغاني اللي مابغنيها كتير ومظلومة معي عالمسرح .. وكمان رح أقترح لكم خمس أغاني لنجوم موجودين أنا بحبهم ونفسي غنيهم بتختاروا وحده منهم..”.

وختمت منشورها قائلة: “مو فكرة حلوة كتير؟ أنا عن نفسي أُعجبت فيها وملاقيتها عبقريّة”.