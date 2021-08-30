وفاة الممثل الأمريكي إد أسنر عن 91 عاما

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

أكدت أسرة الممثل الأمريكي إد أسنر وفاته عن عمر ناهز 91 عاما، وذلك عبر منشور على حسابه بمنصة "تويتر"، وتوفي أسنر في منزله محاطاً بأسرته حسبما قال وكيل الدعاية الخاص به لوسائل الإعلام.



ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اشتهر أسنر بأدواره في عدة مسلسلات تلفزيونية من بينها (ذا ماي تيلور مور شو) و(لو غرانت) في السبعينات والثمانينات، كما وشارك بصوته أيضا في فيلم الرسوم المتحركة الشهير (آب) عام 2009.

اشتهر أسنر بسياساته الليبرالية وفترة عمله كرئيس لنقابة ممثلي الشاشة في الثمانينات عندما انتقد تورط الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى أثناء إدارة الرئيس السابق لاتحاد الممثلين، الرئيس رونالد ريغان.