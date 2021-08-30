شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض فيلم ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس Don't Look Up والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية مؤخراً موعد عرض الفيلم المنتظر لـ ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس، مثلما ذكر موقع الديلى ميل، الذى أكد أن الفيلم سيتم طرحه فى نهاية العام الجارى على أحد المنصات، كما أكد التقرير أنهم اختاروا يوم الـ 10 من شهر ديسمبر بالتحديد ليكون موعد طرح الفيلم الذى يشهد البطولة الثنائية لكل من ليوناردو وجينيفر لورانس للمرة الأولى.

ويجسد ليوناردو دى كابريو خلال الفيلم دور عالم فلك، كما يتسم العمل بإطار كوميدى ملىء بالإثارة الذى يتضمنها العمل الذى بدأ تصويره من نهاية العام الماضى 2020 ثم استمر لأشهر ما بين عدة بلدان فى العالم.

من ناحية أخرى، حرص النجم العالمي ليوناردو دي كابريو قبل أيام، والذي يعد أكبر المشاهير المهتمين بالحياة البرية، على دعم السياحة البرية في قارة أفريقيا، لدعم الحيوانات والمنتزهات التي تستخدم عائد تلك السياحة في تطوير وتنمية الحيوانات.

وكتب دي كابريو بوست عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، للترويج للسياحة البرية في أفريقيا، قائلا: "توفر سياحة الحياة البرية دخلاً كبيرًا للمساعدة في الحفاظ على المتنزهات في قارة أفريقيا، حيث تعيش الأنواع المعرضة للخطر مثل الفيلة والأسود ووحيد القرن والزرافات، وبعد أن تفشي فيروس كورونا في عام 2020، أغلق قطاع السياحة الدولية بأكمله في لحظة، مما كان له تأثير عميق على العديد من المجتمعات وأدى ذلك إلى إنشاء حملة PrintsForWildlife الصيف الماضى، والتى صممت للمساعدة فى جمع الأموال الهامة للمجتمعات الأكثر تضررًا".