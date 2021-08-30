شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تودع الصيف بإطلالة مميزة من حمام السباحة: "باي باي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة التونسية هند صبري جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة من داخل حمام السباحة، ظهرت بها وهى تودع فصل الصيف، حيث علقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "باي باي صيف"، ليرد عليها أحد معجبيها قائلا: "لسه شهر يا هنود".







هند صبري

فيما ظهرت النجمة التونسية هند صبرى، فى إطلالة مميزة خلال أحدث جلسة تصوير "فوتوسيشن" خضعت لها، حيث ظهرت متأثرة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا فى طوكيو، وارتدت الزى النسائى اليابانى "الكيمونو"، ونشرت هند صور الفوتوسيشن عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل والصور إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كيمونو".

من ناحية أخرى، تستعد هند صبري لعرض مسلسل "البحث عن علا" إلي جانب سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

وتجسد كل من هند صبرى ويسرا وشيرين رضا والراقصة دينا وندى موسى شلة مطلقات لكن لكل منهن قصة مختلفة تحكيها للأخرى وذلك ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

ويظهر الفنان هانى عادل، فى دور طليق النجمة هند صبرى خلال حلقات مسلسل "البحث عن علا"، حيث يواصل مخرج العمل على مونتاج ومكساج الحلقات استعدادًا للعرض.

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.