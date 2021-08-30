شقيق ياسمين عبد العزيز يردّ على شائعة وفاتها وصمت أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم وائل عبدالعزيز مروجي شائعة وفاة شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر السوشيال ميديا،وذلك بعد نشر بعض الصفحات لصورة لها مع خبر وفاتها.

وعلق الفنان المصري على الامر عبر صفحته على فيسبوك وكتب: “حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان”.

ولم يردّ زوجها النجم أحمد العوضي علىهذه الشائعات ويحرص على تجاهلها بشكل كامل بسبب تركيزه على صحة زوجته، علماً أنه كان قد هدد في تدوينةٍ بالاحتكام للقانون المصري، في محاسبة المتسبب بتدهور حالة ياسمين الصحية، وقال إنّه سيتحدث عن التفاصيل عقب تعافيها التام، وقال: “لا تظنن صمتي نسيان .. بل لكل حدث حديث”.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد سافرت منذ أيام إلى سويسرا لاستكمال رحلة علاجها هناك، بعد شهر قضته في أحد المستشفيات الخاصة، أجرت فيه عملية جراحية فاشلة وتدخل الأطباء لإنفاذ حياتها، لتشهد حالتها استقرارا ملحوظا لتغادر المستشفي وتقضي 4 أيام في منزلها برفقه طاقم طبي، وتفاجئ الجميع بسفرها المفاجئ بمفردها لعدم تمكن العوضي من الحصول على تأشيرة الدخول، وقد تم نقلها بطائرة طبية مجهزة لاستكمال علاجها بالخارج.