هكذا احتفل باسم ياخور بيوم ميلاد زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان السوري، باسم ياخور، بيوم ميلاد زوجته الكاتبة السورية رنا الحريري، الموافق يوم 29 من أغسطس بكلمات رومانسية.

ونشر باسم، عبر خاصية “ستوري” على حسابه في “إنستغرام”، فيديو مركباً عليه صور زوجته رنا، على أنغام أغاني أعياد الميلاد، وصورة قالب كيك، كتب عليه كل عام وأنتي بخير.

ووجه الفنان السوري رسالة رومانسية لزوجته بمناسبة يوم ميلادها، قائلاً: “كل سنة وأنتي سالمة يا أغلى وأطيب رنوش”.

من جهتها، أعادت زوجته منشور زوجها عبر خاصية “ستوري” على حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”، وعلقت قائلة: “إنه حبيبي وحياتي”.

وأيضاً، شاركت تهنئة الفنانة السورية جيني أسبر، التي قالت لها: “كل سنة وأنتي أجمل وأسعد وتحققي كل شي جميل ورائع، صديقتي العتيقة”.

كما شارك الفنان باسم ياخور متابعيه مقطع فيديو طريفاً، ظهر فيه صديقه الفنان اللبناني “باسم مغنية”، برفقته على تطبيق التيك توك، ما جعل الجمهور يشيد بخفة دمهما.

على جانب آخر، كان الفنان السوري باسم ياخور، وزوجته الكاتبة رنا الحريري، قد خطفا الأنظار بخفة ظلهما، بعدما نشبت بينهما معركة ودية، استخدما فيها “الفلتر،” لتخريب كل منهما وجه الآخر بشكل يبدو مضحكاً.

وبدأت المعركة الطريفة، عندما نشرت رنا الحريري، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام” صورة متحركة لها تجمعها مع باسم، ظهر خلالها بشكل مضحك حيث استخدمت “فلتر” حتى يبدو بأنف كبيرة وعينين واسعتين، وابتسامة عريضة، وسخرت من الشكل المضحك الذي ظهر به زوجها باسم ياخور، حيث علقت على الصورة، قائلة: “أجمل ابتسامة أنت”.

جدير بالذكر أن الفنان السوري، باسم ياخور، انضم إلى نجوم مسلسل “روز”، الذي قام بكتابته مواطنه الفنان طلال مارديني، حيث بدأ تصوير أول مشاهده، ليبادر الأخير بالتقاط صورة جمعتهما سوياً، ليرحب به ويثمن موقفه معه.

وشارك طلال مارديني، عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، صورة مع باسم ياخور، قال فيها: “نورت المسلسل يا أبو روي الغالي.. وشكراً على كل شيء، وعلى وقفتك معي بتعبي وبفرحي وقت أمرض وقت أفرح وبشغلي وبأي شيء بالدنيا يا أخي الكبير”.