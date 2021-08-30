رسالة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها في السعودية: وحشتوني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت النجمة شيرين عبد الوهاب رسالة شوق خاصة إلى أهل الدمام، بعد الإعلان عن ثاني حفلاتها في السعودية، مؤكدة أنها ستشارك في حفلات صيف جدة، كما ستقدم حفلا ضمن موسم حفلات صيف الشرقية بفاصل 48 ساعة فقط.

شيرين عادت لاستخدام حسابها على إنستقرام ونشرت بوستر حفلها ضمن موسم حفلات صيف الشرقية والمقرر 4 سبتمبر المقبل، وعلقت عليه قائلة: موعدنا ٤ سبتمبر، جاهزين يا أهل الدمام؟ وحشتوني”.

وسبق أن نشرت شيرين بوستر حفلها في موسم صيف جدة المقرر يوم الخميس 2 سبتمبر المقبل، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: أهلي وأحبائي في جدة وفي المملكة كلها، وحشتوني بجد من قلبي بعد طول غياب، على موعدنا باذن الله.

وتفرض الشركة المنظمة على حضور حفل شيرين عبد الوهاب في جدة، ضرورة الحصول على اللقاح وحمل التطبيق الذي يثبت ذلك، كما يمنع حضور الأطفال أقل من 12 عاما.

وتشترط الشركة المنظمة ضرورة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية طوال ساعات الحفل، وتعقيم اليدين قبل وبعد الخروج من المكان.