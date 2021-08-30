نادر الأتات يشعل الأجواء في طرطوس.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم اللبناني نادر الأتات، مساء الخميس 26 آب/أغسطس، حفلًا غنائيًا كبيرًا في منتجع Holiday Beach بمدينة طرطوس في سوريا.

أطلّ نادر الأتات على جمهوره في طرطوس، وأشعل أجواء الحفل بباقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة “حلي عنا”، والتي حفظوا كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركه بحفلاته كافّة.

بعد الحفل نشر نادر الأتات عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” مقتطفات من السهرة وعلّق عليها قائلاً: “سوريا.. شكرًا لكل الحب”.

الجدير ذكره أن كليب أغنية “حلّي عنا” الذي حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان، وجاء بصورة فرحة تمنح الطاقة الإيجابية والتفاؤل بما هو قادم، حقق نجاحًا لافتًا اذ يقترب من الثلاثة ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من صدوره على قناة نادر الأتات الرسمية عبر موقع يوتيوب.

وكانت أغنية “حلّي عنا” قد حصدت انتشارًا واسعًا في الأيام الماضية، إذ تداول روّاد مواقع التواصل مقتطفات من العمل. بدوره قام نادر بمشاركة هذه اللقطات عبر حسابه في الستوري.