محمد فؤاد يعلّق على صورته المثيرة للجدل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علّق الفنان المصري محمد فؤاد على الصورة التي انتشرت له على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتضح أنها مفبركة.

وتعرّض محمد فؤاد من خلال الصورة إلى كم هائل من التنمر من قبل متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شبهوه بالمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، نظراً لبدانته، وقصة شعره.





ونشر محمد فؤاد فيديو عبر صفحته في موقع فيسبوك، قائلا: "جمهوري الحبيب الرجالة اللي بجد، الناس المحترمة، مش الفوتوشوب.. بحبكم".

محمد فؤاد كان قد طرح منذ عدة أشهر أغنيته الجديدة "أحكي لك" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من تأليف أسامة محرز وألحان وليد سعد.