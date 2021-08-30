شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تغازل زوجها وتقدم نصيحة للبنات: اخترن من يجعلكن أفضل دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة ريهام عبد الغفور رسالة رومانسية لزوجها شريف الشبكي، موجهة فى الوقت نفسه نصيحة للفتيات، باختيار الشخص الذي يجعلهم أفضل دائما، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"كوني مع من يخرج أفضل نسخة منك".



ريهام عبد الغفور



ريهام وزوجها

وأعربت الفنانة ريهام عبد الغفور - فى وقت سابق - عن سعادتها لامتلاك والدها، حسابات على تطبيقات "فيس بوك" و"واتس آب"، مشيرة إلى أنها يمكنها الآن التعبير عن مدى حبها له فى العلن، قائلة: "مش دايمًا بقدر أقوله في وشه، عشان إحنا الاتنين بنتكسف ومش بتوع كلام، فالكتابة بتسهل عليّ الموقف".

وقالت ريهام عبد الغفور فى تدوينة عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "أكتر حاجة مبسوطة بيها إن أبويا بقي بيعرف يستخدم الفيس بوك، الواتس اب، عشان دى فرصتى إني أعبرله وأكتب له في السر وفي العلن إني بحبه أكتر من أى حد أو أى حاجة في الكون، وطبعًا مش دايمًا بقدر أقوله في وشه، عشان إحنا الاتنين بنتكسف ومش بتوع كلام، فالكتابة بتسهل عليا الموقف، لو فضلت أقوله وأكتب له كل دقيقة طول حياتى، أنا بحبك وبحترمك وممتنة لربنا أوى إنه إدانى أب بالعظمة دي برضه مش حيكفى".