شكرا لقرائتكم خبر عن مي عز الدين تعود للسوشيال ميديا بصورة مع قطتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة مي عز الدين من قبل أنها لا تحب السوشيال ميديا وليست من المدمنين لها، وظلت فترة طويلة ممتنعة عن التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى عادت من جديد لكنها تظل على متابعها على فترات متباعدة.

ويبدو أن مي عز اشتاقت لمتابعيها لذلك طلت عليهم بصورة جديدة برفقة قطتها والتي انشأت مي صفحة خاصة بها وعلقت على الصورة بكلمة واحدة وهي " سكر ".

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "مسك" بطولة، محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

تدور أحداث المسلسل حول "مسك" الفتاة الفقيرة التي تحاول مساعدة والدها في مصروف المنزل ويتم تعيينها في إحدى شركات كبار رجل الأعمال لتجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، الذي يتزوجها سراً بدون علم والدته التي تريد منع هذا الزواج، خاصة بعد أن علمت بحمل مسك، ثم تنقلب على ابنها وتمنعه من السفر ويعود لها وتقوم بإجهاضها، عنوة، وتعود مسك بعد ذلك للانتقام منهم بعدما أصبحت غنية من زواجها بأحد كبار رجال الأعمال.