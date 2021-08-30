شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ليلي: أكتر اسم اتغناله بكل لغات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت العلاقة القوية التي تجمع بين الفنان أحمد زاهر وبناته معروفة أمام متابعيهم، فهو دائما يعبر عن حبه واهتمامه بهم ليس كأب فقط إنما كصديق وكداعم في المجامل الفني والذي له باع طويل فيه، لذلك حاول احمد زاهر إظهار مشاعره اتجاه ابنته ليلي في عيد ميلادها حيث كشف عن فيديو يحمل صورهما سويًا في العديد من المناسبات .

وكشف احمد زاهر عن الفيديو من خلال صفحة الانستجرام الخاصة به احتفالًا بعيد ميلاد ابنته ليلي وعلق علي الفيديو بكلمات رقيقة مليئة بالمشاعر حيث قال "احلي و اجمل و اغلي اسم في الوجود ..ليلي اكتر اسم اتذكر في الشعر العربي ، اكتر اسم اتغناله بكل لغات العالم اكتر اسم مميز و بالذات عندي انا".

واضاف زاهر قائلا " اسم امي و اسم بنتي القمر كل سنه وانتي طيبه يا اجمل و احلي و احن و اطيب والذ ليلي في الدنيا بحبك حب مش هاقدر اوصفه ربنا يخليكي ليا و يوفقك في حياتك وتبقي سعيده و مبسوطه و تفضلي ناجحه و مكسره الدنيا اكتر مانتي مكسراها و تفضل ضحكتك الجميله علي وشك اللي مهما كنت مخنوق او متضايق بنسي كل حاجه لما بشوفها عقبال مليون سنه يا حبيبتي بحبك يا لولي"



هدي زاهر تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليلي زاهر

كما احتفلت هدي زاهر بعيد ميلاد ابنتها ايضا بصورة تجمعها وعلقت عليها بـ " كل سنه وانتي حته من قلبي ونور عنيا كل سنه وانتي طيبه يا قلب ماما من جو جوا... كل سنه وانتي ناجحه ومحبوبه ومجتهده .... كل سنه وانتي منوره حياتي وحياه ابوكي واخواتك... كل سنه وانتي اكتر بنوته بتوجع دماغي برغيها وحكاويها بس برضو بموت في رغيك كل سنه وانتي طيبه يالولى"