وفاة والدة المنتجة سارة حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت والدة المنتجة سارة حسني زوجة الفنان والموزع نادر حمدي منذ ساعات قليلة.

وحرص الفنان أحمد فهمي تقديم العزاء لصديقه نادر حمدي وزوجته، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة والدة أختي سارة حسني زوجة أخي نادر حمدي، اسكنها الله فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

واحتفل المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، السبت 16 يناير الماضي، بحفل زفافه على المنتجة سارة حسني، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم: تامر حسين، محمد حماقي، محمود الليثي، عمرو مصطفى، أحمد فهمي، شيكو، محمد محمود عبد العزيز، هاني رمزي، حاتم فهمي، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، محمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، عزيز الشافعي، ومصطفى محفوظ.