نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "قصاقيص العشاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ذكريات فيلم "قصاقيص العشاق".

ونشرت "عبيد" مقطع فيديو من الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"يا مساء الجمال والخير والنور، وحشتوني، قصاقيص العشاق".

فيلم "قصاقيص العشاق" بطولة نبيلة عبيد، حسين فهمي، ياسر جلال، دنيا عبد العزيز، وحيد سيف، ومن إخراج سعيد مرزوق.

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2020، وهو من بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: بيومي فؤاد، هنادي مهنا، صبري فواز.