في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن ليلى أحمد زاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحتفل الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، الاثنين 30 أغسطس، بعيد ميلادها، إذ أنها من مواليد مثل هذا اليوم 2003.

ونرصد لكم معلومات عن ليلى أحمد زاهر في عيد ميلادها، في السطور التالية:

حياتها الشخصية

ولدت ليلى أحمد زاهر في 30 أغسطس عام 2003، وتبلغ من العمر 18 عامًا، ولديها 3 شقيقات هن "ملك ونور ومنى" ووالدها الفنان أحمد زاهر ووالدتها السيدة هدى زاهر، وشقيقتها "ملك" فنانة شابة وشاركت في أكثر من عمل فني، وكذلك دخلت "منى" مجال الفن من خلال مسلسل "ليه لأ 2".

مسيرتها الفنية

بدأت "ليلى" مسيرتها الفنية عام 2008 وكانت تبلغ من العمر حينها 5 سنوات، وأقنع الفنان تامر حسني والدها بأن تمثل هي وشقيقتها "ملك" معه في فيلم "عمر وسلمى"، ومن أبرز الجمل الشهيرة التي عرفها الجمهور بها في الفيلم "أنت بتعرف تعمل إيه.. يا ساتر".

عودتها للتمثيل

اختفت سنوات عن الساحة الفنية وكانت آخر مشاركاتها عام 2014 بفيلم "عنتر وبيسة"، قبل أن تعود من خلال مسلسل "الفتوة" 2020، وقالت ببرنامج "واحد من الناس" إن الفضل في عودتها للتمثيل يعود للنجم ياسر جلال الذي أقنع والدها.

موهبتها الغنائية

غنّت في حفل تخرجها ميدلي لأغنيتي "Never Enough" و"سقفة"، كما أظهرت موهبتها الغنائية، خلال استضافتها برفقة والدها وأسرتها ببرنامج "صاحبة السعادة"، وغنّت فيه أغنية "صباح ومسا" للفنانة فيروز.

الصلاة والقرآن الكريم

كشف الفنان أحمد زاهر، بأحد البرامج التليفزيونية، أن ابنتيه "ليلى وملك"، يواظبتان على الصلاة وحفظ القرآن الكريم.

تعرض والدها للانتقادات بسببها

تسببت صورة نشرها الفنان أحمد زاهر وهو يحتضن ابنته "ليلى" عبر حسابه على إنستجرام، للانتقادات من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورد وقتها قائلا ببرنامج "القاهرة الآن": "أنا مش عارف ليه بقينا كده، ليه نجرح في بنات وأطفال صغيرين، لو الصورة مش عاجباك عديها ومتابعنيش، ده حسابي الشخصي أنا حر أحط عليه اللي أنا عايزة، ليلى أنا حاضنها ومش باين منها أي حاجة غير دراعها، عشان كنت حاسس إن ده اللي هيحصل ومش هطلع صورة بنتي بمايوه مستحيل.. وبيقولوا عيب إزاي تحضن بنتك".

التحرش ونصيحة والدها

قال الفنان أحمد زاهر، في لقاء ببرنامج "et بالعربي" إنه دائماً ما ينصح بناته الأربعة بمواجهة أي متحرش بلكمة على وجهه في الحال.

حلمها

قالت ليلى أحمد زاهر، ببرنامج"القاهرة الآن"، إنها تحلم بدخول كلية الإعلام، مشيرة إلى أن والديها يساعدانها في المذاكرة سواء للتمثيل أو المدرسة.

البرامج

خاضت ليلى أحمد زاهر، تجربة تقديم البرامج للمرة الأولى ببرنامج "هزر فزر مع لولي"، وذلك في موسمه الثاني بعد أن كانت تقدم موسمه الأول الفنانة هنا الزاهد تحت مسمى "هزر فزر" على قناة CBC.

الزواج

قال والد ليلى الفنان أحمد زاهر، في تصريحات ببرنامج "ET بالعربي"، إنه رافض لفكرة الزواج بشدة لبناته، مؤكداً أنه إذا كان هناك من يفكر في التقدم لهم سيكون الضرب من نصيبه، كما سيحرر محضر لمن يخطئ أو يتصرف بسلوك غير مهذب معهن، فيما قالت ليلى، في اللقاء نفسه، بأن فكرة الزواج غير واردة، مؤكدة أن كل ما تريده هو البقاء مع والدها، حيث وصفته بأنه "حبيبها".

آخر أعمالها الفنية

شاركت ليلى أحمد زاهر في عام 2021 بمسلسلي "وادي الجن (الكهف)"، و"في بيتنا روبوت" مع هشام جمال.