بعد حضوره مسرحية "أبو العربي".. محمد جمعة يشكر سفير السعودية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد جمعة، على توجيه رسالة شكر للسفير أسامة النقلي - سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عقب حضوره مسرحية "أبو العربي".

وكتب جمعة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "شكرا معالي السفير أسامة بن أحمد النقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر".

وكان السفير أسامة النقلي، كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أمسية قاهرية جميلة في عطلة نهاية الأسبوع، قضيتها في بيت أبو الفنون (المسرح) بصحبة مسرحية (أبو العربي).. شكرا هاني رمزي على الدعوة الكريمة.. شكرا طاقم العمل على اللوحة الفنية الجميلة.. شكرا لمسرح مصر الرائد".

مسرحية "أبو العربي" بطولة هاني رمزي، حجاج عبدالعظيم، عمرو عبدالعزيز، أحمد فتحي، محمد جمعة، وداليا البحيري وغيرهم، ومن تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.