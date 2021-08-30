نادين الراسي: “يلّا يا لبناني بلّش تعلّم تسوق حمار”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 53 دقيقة

أكدت الممثلة اللبنانية نادين الراسي أن الحكومة لن تتشكل في لبنان مشيرة إلى أن الاعتذار سيكون سيد القرار، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ولفتت الراسي إلى أن كافة الأمور التي تحصل اليوم من قبل الحكومة ما هي إلا شكليات، وعلقت قائلة: “الإعتذار سيّد القرار ويلّا يا لبناني بلّش تعلّم تسوق حمار، لا حكومة حاج تهبلوها عا ربّنا، قريباً”.

الجدير بالذكر، أن الراسي كانت قد صرحت سابقاً أننا أصبحنا على حافة الإنهيار، وأن ما يتحمله اللبنانيون ليس من الأمور الصعبة فقط، بل هو من المستحيلات.