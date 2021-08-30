كيف يمثل الفستان التريكو يمثل نجم الموضة النسائية ؟

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

أوردت مجلة "Elle" أن الفستان التريكو يمثل نجم الموضة النسائية في خريف/شتاء 2021/2022 ليمنح المرأة إطلالة دافئة وأنيقة.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان التريكو يأتي هذا الموسم مصنوعاً من الصوف أو من الكشمير ذي الملمس الوثير، كما أنه يأتي إما بقصة طويلة (ماكسي) أو متوسطة الطول (ميدي).

وعلى صعيد الألوان، يكتسي الفستان التريكو هذا الموسم بألوان خريفية هادئة تمتد من درجات البيج والكريمي الفاتحة إلى درجات البني الدافئة، بالإضافة إلى الدرجة اللونية البينية "جريج"، وهي مزيج بين الرمادي والبيج.

وأشارت "Elle" إلى أن الفستان التريكو الميدي يتناغم مع بوت يصل طوله إلى الركبة، في حين يتناغم الفستان التريكو الماكسي مع صندل خريفي أو بوت الكاحل.