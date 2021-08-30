“لكل مجتهد نصيب”.. راغب علامة سعيد بنجاح “فوراً غرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر السوبر ستار راغب علامة عن سعادته بالأصداء الإيجابية لأغنيته الجديدة “فورًا غرام”، والتي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عبر المتاجر الموسيقية وقناته في موقع “يوتيوب”.

وقال راغب عبر صفحته في موقع “تويتر”، “انا سعيد ان تحتل أغنية فوراً غرام المراتب الأولى خلال اقل من ٣ اسابيع. الحمدلله. لكل مجتهد نصيب”.

وتحتل أغنية “فوراً غرام” منذ صدورها المراتب الأولى في قائمة ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

وأغنية “فوراً غرام” باللهجة البيضاء من كلمات تراث نمير، ألحان العراقي علي سالم، أما الفيديو كليب حمل توقيع المخرج فارس سخن، ومن انتاج خضر علامة و Backstage Production.

الجدير ذكره أنه تم تصوير العمل في أحد المواقع الجبلية في لبنان، حيث أبى السوبرستار إلا ان يصوّر أغنيته الجديدة في لبنان في رسالة أمل وحب وإيجابية لهذا البلد الذي يعاني حاليًا من أشد الأزمات الاقتصادية.