كندة علوش تهنئ والدتها بيوم ميلادها: أحلى أم وتيتة ورفيقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة كندة علوش، جمهورها على إنستقرام بألبوم صور تجمعها بوالدتها وابنتها حياة، وعلقت عليها برسالة مؤثرة احتفالا بيوم ميلاد والدتها، مؤكدة أن الأخير كانت وستظل أحلى أم لها وأحلى تيتة لحفيدتها حياة، وتمنت لها طول العمر والسعادة.

كندة اختارت ست صور حديثة تجمعها بوالدتها ونشرتها في ألبوم خاص وعلقت عليها قائلة: مامي حبيبتي كل سنة وأنت حبيبة قلبي أحلى أم وأحلى رفيقة وأحلى تيتة لحياة.. الله يخليلي ياكي ياروحي ولا يحرمني مني ويسعد قلبك على طول.

يذكر أن كندة علوش تستعد حاليا لبطولة مسلسل “الستات بتعرف تقتل”، ويناقش المسلسل العلاقة بين الأزواج والخلافات الزوجية في المجتمع المصري وتدور أحداثه حول المشكلات الأسرية بشكل عام وقضايا القتل بين الأزواج التي انتشرت في الفترة الأخيرة وأصبحت حديث السوشيال ميديا حاليا، وتتوالى الأحداث في إطار درامي، وينتمي العمل لنوعية الـ 12 حلقة، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم وتم التعاقد مع الفنان أحمد وفيق وانجى المقدم وجار التعاقد مع باقي فريق العمل ومقرر انطلاق تصويره الأيام المقبلة على الطريق الصحراوي، ومقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكانت آخر أعمال كندة علوش في مسلسل “إلا أنا”، في حكاية “ضي القمر” من إخراج أحمد حسن ويشارك في بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.