بالصور – أحمد زاهر يحتفل بأول تكريم لابنته منى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسببت فرحة الفنان أحمد زاهر بنجاح ابنته الصغيرة “منى” بأول تجربة فنيه لها في مسلسل “ليه لأ2” في الخلط ما بين الجائزة والتكريم، حيث وجه لها رسالة مؤثرة مؤكدا فرحته بأول جائزة لها، بينما هي في الحقيقة تلقت تكريما مع كل نجوم العمل وبمقدمتهم منة شلبي من المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

أحمد زاهر نشر عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك 10 صور لابنته منى من وقائع حفل التكريم الذي تضمن في البداية ندوة موسعة لمناقشة أبطال مسلسل “ليله لأ”، وعلق زاهر على الصور قائلا: مبروك يا منمونتى يا قمر على أول جايزة في حياتك على دور سلمى في مسلسل ليه لأ ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح في حياتك يا روح قلب أبوكى.

وتابع أحمد زاهر موجها الشكر لمنظم الاحتفالية بطرس دانيال، كما كشف عن خضوع منى طوال فترة التصوير لرعاية شقيقتها الكبرى ملك قائلا: شكرا كل من شارك في مسلسل ليه لأ.. شكرا ملوكتى على رعايتك واهتمامك بأختك.

ويناقش المسلسل في الجزء الثاني أزمة العنوسة وتأخر الحمل والزواج، لتلجأ الفنانة منه شلبي إلى تبنى طفل من دار الأيتام ليعيش معها وترعاه، وتواجه رفضًا من أهلها بسبب هذا الطفل وهي لم تتزوج وتجاوزت سن الثلاثين من عمرها.

وقال بطرس دانيال إنه تم اختيار هذا المسلسل لما له من أبعاد إنسانية، حيث تناول بعض القضايا الاجتماعية المهمة الخاصة بالفتيات والمرأة بشكل عام، والمعاناة التي تتعرضن لها من قِبّل أزواجهن، كما تعرّض لقضية تأخر الحمل وصعوبات تربية الأبناء، وتمرد الفتيات على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين من أجل إنجاب الأطفال، كما تتطرق بواقعية لقضية التبنّي والكفالة والصعوبات التي تواجه من يريد تبني طفلاً.

وتحدث أبطال وصناع المسلسل خلال الندوة التي أدارتها الروائية د. رشا سمير، عن أهمية هذا النوع من الأعمال الدرامية، وسلّط كل من النجوم المشاركين الضوء عن دوره في المسلسل وتأثيره في حياته، كما تحدثت مؤلفة العمل عن أهمية الرسالة التي حملها المسلسل ومدى الدور الذي يقوم به الفن في تغيير نظرة المجتمع لبعض القضايا الشائكة.

وأكدت بطلة المسلسل منة شلبي أن تجربتها في مسلسل “ليه لأ 2” كانت مهمة وصعبة لتناول موضوع تبنى الأطفال، مشيرة إلى أن العمل مع أطفال كان صعبًا خلال المسلسل، لأنه ضم عددا كبيرا منهم.

وتابعت منة: لم أتدخل في سيناريو المسلسل، وكان يهمني عدم حدوث ملل للمشاهد ولا نقع في فخ المط». وأضافت، خلال ندوة تكريم أبطال المسلسل من جانب المركز الكاثوليكي للسينما، أمس الأول: «كلنا عملنا تحت مظلة فكرة واحدة مقتنعين بها، والمسلسل فكرته حلوة جدا ومليان عوامل كتير شبه الناس، وكان وراءنا فريق إنتاج كبير في ضهرنا ودايما بيساعدنا.

وفي ختام الندوة قام بطرس دانيال بتوزيع شهادات التقدير لجميع صُناع وأبطال المسلسل، وأهدى درع المركز لهم تقديراً وعرفاناً لرسالتهم السامية، وهم منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، سارة عبد الرحمن، يارا جبران، ريم حجاب، جِهاد حسام، والطفلان سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.

وعُرض مسلسل “ليه لأ 2” على منصة “شاهد vip”، بطولة النجوم: منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، دنيا ماهر، فراس سعيد، تامر نبيل، منى أحمد زاهر، ريم حجاب، ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.