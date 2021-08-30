شاروخان وديبيكا بادوكون في إسبانيا لتصوير أغنية فيلم Pathan

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعهد كلٍ من المنتج “أديتيا تشوبرا” والمخرج “سيدهارث أناند” ألا يدخرا أي جهد لضمان أن يكون تعاونهما القادم Pathan عملًا سنيمائيًا رائعًا للجمهور. وقد أحدث بالفعل فيلم الإثارة، بطولة “شاروخان”، “ديبيكا بادوكون” و”جون أبراهام” في الأدوار الرئيسية، الكثير من الضجة منذ أن وصل إلى ساحة التصوير في نوفمبر من العام الماضي.

وفي آخر تحديث عن أخبار الفيلم، تشير التقارير أن “شاروخان” و”ديبيكا بادوكون” لن يقوما بتصوير بعض الأجزاء المهمة من Pathan في إسبانيا فحسب، بل سيقومان أيضًا بتصوير أغنية ضخمة في الدولة الأوروبية الجميلة.

وقال مصدر مطلع لموقع “Bollywood”: “لم يقم أي فيلم بوليوود مطلقًا بتصوير تسلسلات للأغنية في هذه الأماكن. سيقوم “سيدهارث أناند” بتصوير مشهد لأغنية في إسبانيا والأشياء كلها تحت غطاء للسيطرة على جميع التسريبات المحتملة. القصد من ذلك هو إنشاء أغنية بصرية رائعة بحيث تحقق نجاحًا فوريًا. ويتم العمل على جميع الأذونات اللازمة للحصول على تجربة تصوير سلسة في إسبانيا.”

ويضيف المصدر: “فيلم Pathan هو روعة بصرية منتظرة بجنون من شأنها أن تشعل النيران في الشاشات. يريد “سيدهارث أناند” و”أديتيا شوبرا” إعادة تعريف السينما الهندية على خريطة العالم ويتم بذل كل محاولة لتحقيق هذا الهدف.”

سيشهد Pathan عودة النجم “شاروخان” إلى الشاشة الفضية بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، بعد أن شوهد النجم آخر مرة في إنتاجه المنزلي Zero عام 2018، جنبًا إلى جنب مع “كاترينا كايف” و”أنوشكا شارما”.