بوسي مهددة بالإيقاف عن الغناء.. بعد حكم بحبسها 3 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أصبحت المطربة المصرية، بوسي، مهددة بالإيقاف عن الغناء تماماً، وذلك بعد مخاطبة الوكيل القانوني للسيدة فاطمة محمد عاشور، شقيقة زوجها السابق “فطين”، نقابة المهن الموسيقية، على خلفية الحكم بحبسها 3 سنوات.

وجاء في خطاب المحامي، أشرف محمد، أنه صدر حكم ضد بوسي، وهي عضو بنقابة المهن الموسيقية، كما أن الجريمة تعد من الجرائم المخلة بالشرف، ويتوجب على النقابة إسقاط عضويتها وإيقافها عن العمل، مطالباً باتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد هذا الحكم.

وأصدرت محكمة مصرية حكماً نهائياً بحبس مطربة الأغاني الشعبية والممثلة، ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسي”، وذلك لمدة 3 سنوات، في اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح شقيقة زوجها السابق.

وفي التفاصيل، رفضت المحكمة الطعن الذي قدّمته بوسي للمحكمة، من أجل تعطيل أو إلغاء حكم حبسها 3 سنوات، لكنَّ الحكم صدر بشكل نهائي بحبسها.

يأتي الحكم لصالح شقيقة زوجها السابق، في القضية المقيدة بأروقة المحاكم المختصة في مصر؛ إذ جاء الحكم برفض الطعن بعد 3 أشهر من رفعه.

وكانت تمت مطالبة الفنانة بوسي، في وقتٍ سابقٍ، بدفع المبلغ المطلوب ودياً، لكنّها ماطلت في البداية، وانتهى الأمر بأن رفضت السداد، ما دفع زوجها السابق لرفع دعوى قضائية لمقاضاتها.