بعد أزمة الدكتوراه الفخرية.. تغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلاحق الأزمات محمد رمضان كظلّه، فما إن يخرج من واحدة حتى يقع في أخرى، وكان آخرها نزاع قضائي مع شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني.

وقررت محكمة مصرية إلزام محمد رمضان بدفع مبلغ 12 مليوناً و500 ألف جنيه للشركة وذلك لعدم التزامه بالعقد الموقع بينهما لأداء بطولة أحد الأفلام.



وجاء في الحكم الذي صدر، الأحد، بإلزام محمد رمضان بأن يؤدي إلى الشركة بصفتها مبلغ 500 ألف جنيه، دفعة مقدم العقد الذي تسلّمه بمجلس العقد، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ.

كما ألزمت المحكمة محمد رمضان بأن يسدد إلى الشركة 12 مليون جنيه وهو التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد الاتفاق وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.



ووفق منطوق الحكم، فقد ثبت لدى المحكمة أن محمد رمضان أخل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل إليه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في أكتوبر/تشرين الأول سنة 2018 وهو دور البطولة في الفيلم المعنون باسم مؤقت "بطل عادي" دون مبرر قانوني.

وجاء في بنود العقد موافقة محمد رمضان على تجسيد دور البطولة وقبوله كما هو، والموافقة على بداية تصويره في أي موعد تحدده الشركة، ويُعلن به رمضان دون اعتراض منه، على أن يتقاضى 6 ملايين جنيه شاملة الضرائب وضريبة القيمة المضافة.

وتسلّم محمد رمضان دفعة مقدمة 500 ألف جنيه، على أن يتفرغ تفرغاً كاملاً لأداء المهام المكلف بها بمقتضى العقد ويلتزم بعدم تعاقده مع أي منتج آخر في أي مجال سينمائي طوال مدة العمل المحددة لتصوير الفيلم، خلال سنة، ويعد هذا الالتزام شرطاً جوهرياً فى العقد.

وتأتي هذه الأزمة بعد أزمة أخرى شهدتها الأيام القليلة الماضية بحصول محمد رمضان على دكتوراه فخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، ثم سحبها منه بعد أن أثار الأمر غضب جهات عديدة.