محمد رشاد ومي حلمي.. 3 كلمات تشعل السوشيال ميديا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر المطرب المصري محمد رشاد مقطع من أغنيته "أنا مش شمتان" بعد ساعات من صدور قرار بوقف برنامج "الحكم" الذي تقدمه طليقته مي حلمي.

وجرى توقيف مي حلمي عن الظهور على شاشة قناة "الحدث اليوم"، حتى الانتهاء من التحقيق معها.

وربط متابعو محمد رشاد بين توقيت نشره للمقطع، ومحاولته للاستمتاع بما يحدث لزوجته السابقة، خاصة اختياره للمقطع الذي تقول كلماته: "أنا مش شمتان، لكن من حقي أن أنا أفرح لما أعرف أنك زعلان".

وأثارت الكلمات الثلاث "أنا مش شمتان" عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بين فريق رحّب بما كتبه، وفريق آخر لام عليه الشماتة في طليقته في ظل الأزمة التي وقعت فيها.

زواج محمد رشاد ومي حلمي شهد العديد من الأزمات منذ يومه الأول بعد إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بدقائق، قبل أن يعود الثنائي ويعلنان الصلح، وبعد أزمات متتالية بين الثنائي قررا الانفصال.

وكانت مي حلمي قد تعرّضت للوقف عن العمل بعد تحدثها بأسلوب حاد مع ضيفها أحمد صالح، لاعب فريق الزمالك السابق، وهو ما أغضب الضيف الذي هدد بالانسحاب في حال استمرت في التحدث إليه بتلك الطريقة، لترحب بمغادرته على الفور، وهو ما تسبب في موجة واسعة من الانتقادات، دفعت قناة "الحدث اليوم" لوقف عرضه برنامجها، إلى جانب تدخل المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين لوقفها عن العمل وإحالتها للتحقيق.