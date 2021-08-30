شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز تحيى حفلا غنائيا في الأوبرا.. 10 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى عازفة الماريمبا الشهيرة المطربة نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا غنائيا على خشبة مسرح النافورة يوم 10 سبتمبر المقبل، ويتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية إلى جانب عدد من الألحان الشرقية التراثية والمعاصرة لكبار النجوم التى أعادت صياغتها لتناسب آلة الماريمبا.

وكانت قد شاركت الفنانة نسمة عبد العزيز، مؤخرًا في تحدى أغنية الهضبة عمرو دياب "محسود"، الذى أطلقه الهضبة خلال الفترة الماضية، بعد طرح البرومو الخاص بالأغنية، وطلب من الجميع المشاركة في التحدى بغنائه، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، مقطع فيديو لها وهي تؤدى التحدى بآلتها الموسيقية "الماريبا"، التي تشتهر باللعب عليها.

يشار إلى أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة، وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع" نظرًا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.