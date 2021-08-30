شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة ينقذ هنيدى من أزمة كبيرة فى فيلم "الجواهرجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقذ الفنان باسم سمرة النجم محمد هنيدى من أزمة وورطة كبيرة يقع فيها الأخير خلال أحداث فيلمه الجديد "الجواهرجى"، الذى يواصل أبطاله تصويره حالياً فى العديد من الديكورات، والفيلم يناقش بشكل كوميدي أزمات الحياة الزوجية، التي تقع بين زوجين هما هنيدي ومنى زكي.

ويتبقى لصناع الفيلم حوالى اسبوعين من التصوير ويدخل غرف المونتاج استعداداً لطرحه فى السينمات الفترة المقبلة.

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، ويشارك فى بطولته كل من آسر ياسين وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيرى.

يعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدى ومنى زكى بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".

وينتظر باسم سمرة خلال الفترة المقبلة عرض أكثر من عمل سينمائي، منها فيلم "النهاردة يوم جميل" من إخراج نفين شلبي وفيلم "ساعة شيطان"، ولكن إلى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لعرض الفيلمين، نظرًا لإجراءات مواجهة فيروس كورونا ونسبة الإشغال الضعيفة في السينمات وخوف المنتجين من الخسارة.