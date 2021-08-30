هند صبري تودع الصيف من حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت النجمة التونسية هند صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة تودع من خلالها فصل الصيف.

وظهرت هند في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من داخل حمام السباحة، وعلّقت: "باي باي الصيف".

يذكر أن أخر أعمال هند صبري مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية في رمضان الماضي.

"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن بطولة النجوم: أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ونضال الشافعي، وندى موسى، ومايان السيد، وخالد أنور وغيرهم، وإنتاج شركة "سينرجي".