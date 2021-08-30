فن ومشاهير

هند صبري تودع الصيف من حمام السباحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت النجمة التونسية هند صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة تودع من خلالها فصل الصيف.

وظهرت هند في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من داخل حمام السباحة، وعلّقت: "باي باي الصيف".

يذكر أن أخر أعمال هند صبري مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية في رمضان الماضي.

"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن بطولة النجوم: أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ونضال الشافعي، وندى موسى، ومايان السيد، وخالد أنور وغيرهم، وإنتاج شركة "سينرجي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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