أسما شريف منير أنيقة في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المذيعة أسما شريف منير، جمهورها ومتابعيها، صورًا لها في أحدث ظهور.

وظهرت أسما في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة نالت إعجاب جمهورها.

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الثاني الفنان محمود حجازي، في مطلع أبريل الماضي.

"أسما" هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى "ناهد"، تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تعمل في مجال التجميل والأزياء، وقدّمت مع والدها برنامج "أنا وبنتي" على قناة ON عام 2018.