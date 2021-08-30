زينب فياض تخطف الانظار بالاحمر.. وعشاء رومانسي مع حبيبها!

كتب امير فتحي في الاثنين 30 أغسطس 2021 06:50 صباحاً - خطفت “زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الانظار بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي أطلت فيه بفستان احمر.
وعلقت زينب فياض على الصورة على الصورة بطريقة رومانسية حيث كتبت “العشاء معه” بالاضافة الى ايموجي قلب احمر.
وعادت زينب واجابت على أسئلة متابعيها حول من تقصد بتعليقها قائلة “زوجي”.
يذكر ان زينب فياض سبق ان نشرت صورة لزوجها أثناء الاحتفال بعيد ميلاده ظهرت معه ابنتهما ولفت أنظار المتابعين بوسامته.
ووجهت زينب فياض رسالة له حيث علقت على أحدى صوره قائلة: “وابتدا عمري من يوم م أنا قابلتك زوجي حبيبي، معاك عشت أحلى دنيا أنا وانت”،
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