شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الخشت مع عمرو يوسف فى مسلسله "وعد إبليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة مريم الخشت لقائمة أبطال مسلسل "وعد إبليس" للنجم عمرو يوسف الذى يواصل تصويره حاليًا فى العديد من الديكورات، ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد المسلسل أول أعمال الفنان عمرو يوسف في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.

مسلسل "وعد إبليس" يتكون من 6 حلقات وبطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى ومريم الخشت، ومن إخراج البريطاني كولين تيج، وكان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الحالى، حيث يجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.

مريم الخشت تنتظر عرض فيلم "ريستا"، والذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد الفيشاوى، كارولين عزمى، محمود حميدة، عائشة بن حمد، أمير المصري، وغيرهم، وإخراج محمد بكير، وهو عمل رومانسى اجتماعى، وتسير أحداثه فى حقبتين مختلفتين.

وكان آخر ظهور للفنانة مريم الخشت فى مسلسل "قصر النيل" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.