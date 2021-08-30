شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الدراما والفانتازيا Mayday يصل دور العرض أكتوبر المقبل .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم Mayday، عن دقيقتين و 30 ثانية ترويجة للعمل الجديد، الذى سيصل دور العرض حول العالم بداية من يوم 1 أكتوبر المقبل، على أن تصل مددته إلى ساعة و 40 دقيقة، ويدور في إطار دراما وفانتازيا وإثارة.

يدور فيلم Mayday بعد أن يتم نقل فتاة تدعى آنا إلى منطقة خطيرة، ولكنها تشبه الحلم بشكل كبير لها، حيث تنضم إلى جيش من الفتيات في حرب لا تنتهي على طول ساحل وعر، وعلى الرغم من أنها تجد القوة في هذا العالم المبهج، إلا أنها تدرك في فترة وجودها هناك أنها ليست القاتلة التي يريدونها.

يقوم ببطولة فيلم Mayday، كل من جريس فان باتن، تيودور بيليرين، زلاتكو بوريتش، فرانو ماسكوفيتش، ناثانيال ألين، ميا جوث، هيوي اوجرادي، جولييت لويس، روز هافانا ليو، سوكو.