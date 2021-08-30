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كتب امير فتحي في الاثنين 30 أغسطس 2021 05:44 صباحاً - تعرضت الفنانة الكويتية غدير السبتي، لانتقادات من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن معاناتها بسبب المياه في دولة الإمارات والتي تسببت في تضرر شعرها، رغم استخدامها علاجات خاصة للشعر.
وظهرت غدير السبتي في مقطع فيديو، نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث عن معاناتها مع مياه الإمارات، وتأثيرها على شعرها الذي تحوّل إلى جافٍ بشكل كبير، بحسب قولها.
وقالت غدير السبتي “عطوني حل ترى زيت حطيت سيروم حطيت رحت اشتريت اقوى شامبو وكونديشينير وماسك وما في شيء ما اقعد احطه بشعري”.
وتابعت “ماي الامارات تطيح علي ولا نقطة ولا نقطة قاعد ينشف شعري بطريقة خيالية”.
ووجهت متابعات انتقادات للسبتي، واتهمنها بالمبالغة في حديثها، حيث قالت متابعة: ”تبالغ أُوفر، تسوي شوووو. عيل نحن سنين نسبح من ماينا جان شعورنا طاحت“ وقالت اخرى “اعتقد المشكله في شعر #غدير_السبتي لان #شعر_بنات_الامارات ما شاء الله عليهم جميل و يلمع و ينساب كانه ماء ! فأكيد الغلط في شعرها”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. غدير السبتي تتعرض لانتقادات بعد حديثها عن معاناتها بسبب “ماء الامارات”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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